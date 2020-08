eFootball PES 2021 svela la copertina ufficiale e fa il pieno di stelle tra Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e non solo (Di lunedì 24 agosto 2020) Nella giornata di oggi, Konami Digital Entertainment B.V. ha svelato la copertina ufficiale della Standard Edition di eFootball PES 2021 Season Update, in arrivo nei negozi dal prossimo 15 settembre.Tale copertina vanterà la presenza di due delle più grandi leggende del calcio: Lionel Messi del Barcellona e Cristiano Ronaldo della Juventus. In aggiunta a questi due mostri sacri, ci saranno anche due astri nascenti, Marcus Rashford del Manchester United e Alphonso Davies del Bayern Monaco, portando il totale a 4 calciatori.Qui di seguito, vi riportiamo un piccolo estratto del comunicato stampa per meglio illustrare i protagonisti della copertina:Leggi altro... Leggi su eurogamer

