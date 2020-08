Conte in visita ad Amatrice, lo sfogo di una signora: “Basta promesse!” (Di lunedì 24 agosto 2020) Conte in visita ad Amatrice. A quattro anni di distanza dal terribile terremoto che ha distrutto il comune del Lazio (insieme ad altri comuni della zona) il premier ha partecipato alla cerimonia religiosa in memoria delle vittime. Le telecamera di RaiNews 24 hanno ripreso lo sfogo commovente di una signora che in quella tragedia ha perso tutto. Sono in tanti che aspettano di tornare in una casa e che chiedono giustizia. Amatrice, Conte partecipa alla cerimonia Prima della messa, celebrata in ricordo delle vittime del terremoto di Amatrice, Giuseppe Conte è stato avvicinato da una signora. La signora ha ricordato al Presidente del Consiglio che ha dovuto lasciare la sua terra dopo il sisma del ... Leggi su newspad

