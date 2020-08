Bielorussia, oltre 100mila persone sfidano il divieto e scendono in piazza per protestare a Minsk (Di lunedì 24 agosto 2020) Nonostante il divieto e un massiccio dispiegamento delle forze di polizia, oltre 100mila manifestanti sono scesi per le strade della capitale Minsk contro il presidente Alexander Lukashenko, la cui rielezione il 9 agosto scorso non è stata riconosciuta dall’Unione europea come legittima. L’opposizione continua a chiederne da oltre 15 giorni le dimissioni. Nelle ultime manifestazioni sono morte almeno quattro persone e i dimostranti denunciano di subire torture in carcere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Manifestanti in Bielorussia - SERGEI GAPON/AFP via Getty Images

Un governo in guerra contro il suo stesso popolo: è più o meno questo quello che sta succedendo in Bielorussia, dove il governo ha fatto sapere di essere disposto a usare l’esercito per sedare le mani ...

Un governo in guerra contro il suo stesso popolo: è più o meno questo quello che sta succedendo in Bielorussia, dove il governo ha fatto sapere di essere disposto a usare l'esercito per sedare le mani ...