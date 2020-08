“Atomiche”. Paola Caruso, il video è da infarto: le mette in primo piano (Di lunedì 24 agosto 2020) Vi ricordate della rissa sfiorata tra Paola Caruso e Floriana Secondi a Domenica Live? Le due assidue frequentatrici dei salotti di Barbara D’Urso si sono lanciate a vicenda una lunga serie d’insulti, il tutto è accaduto qualche mese fa. Simili show sono sempre ben accetti negli studi televisivi della regina di Cologno Monzese, ma in questo caso sono volate accuse alquanto gravi nei confronti dell’ex Bonas di Avanti un altro. Stando alle pubblicazioni social dell’opinionista televisiva, attualmente la sua vita sembra aver preso una piega idilliaca. I dolori del passato, legati alla sua adozione e alla sua famiglia d’origine, sono stati sostituiti da un quotidiano colmo di amore per il figlio Michele. Il primogenito di Paola Caruso è nato il 2 marzo 2019, ... Leggi su tuttivip

Ultime Notizie dalla rete : “Atomiche” Paola