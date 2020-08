Arthur e l'addio al Barcellona: "Grazie di tutto". Ora testa alla Juve (Di lunedì 24 agosto 2020) Barcellona, SPAGNA, - Per Arthur Melo è arrivato il tempo dei saluti. Il centrocampista brasiliano lascia il Barcellona per intraprendere una nuova avventura, in Italia, alla Juve . Prima di sbarcare ... Leggi su corrieredellosport

BARCELLONA (SPAGNA) - Per Arthur Melo è arrivato il tempo dei saluti. Il centrocampista brasiliano lascia il Barcellona per intraprendere una nuova avventura, in Italia, alla Juve. Prima di sbarcare a ...

ARTHUR saluta il Barcellona: "Oggi è il giorno dell'addio, ma mi sono sentito a casa. Sono cresciuto come calciatore e come persona"

Attraverso i propri social, Arthur Melo ha pubblicato un video in cui saluta il Barcellona. Nei prossimi giorni il centrocampista brasiliano si aggregherà al ritiro della Juventus dove comincerà la su ...

