Arrigo Levi: “Ho deciso di diventare un vegliardo” (Di lunedì 24 agosto 2020) Un libro per capire come cambia la terza età: il giornalista-scrittore, poco oltre i 70 anni, si confessa Leggi su lastampa

RaiCultura : Addio a Arrigo Levi. Giornalista, conduttore televisivo e scrittore, aveva 94 anni. #ArrigoLevi #24agosto - Maumol : Un maestro di giornalismo e un cittadino del mondo, ma quello che distingueva #ArrigoLevi era una grande passione p… - Agenzia_Ansa : E' morto stanotte nella sua casa romana Arrigo Levi, giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Aveva 94 anni. - gaiaitaliacom : Morte di Arrigo Levi. Iil cordoglio di Stefano Bonaccini - amicidiberselli : Ci ha lasciato Arrigo #Levi, giornalista e scrittore. #Berselli lo conosceva bene: l'ultima uscita pubblica di Eddy… -

di ELISABETTA STEFANELLI (Ansa) – Difensore dei valori etici e laici, taglio internazionale – parlava e scriveva correntemente in quattro lingue – qualità ed equilibrio che ne fecero il consigliere fi ...Era nato a Modena il 17 luglio 1926, aveva vissuto alcuni anni in Argentina, aveva combattuto nell’esercito di Israele, aveva lavorato per la Bbc, per il «Times» e per «Newsweek». Bastano poche note b ...