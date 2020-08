Alberto Matano, la grande nostalgia: il conduttore confessa (Di lunedì 24 agosto 2020) Il conduttore Rai Alberto Matano ha confessato ai propri follower su Instagram di provare una forte nostalgia. La coda polemica del finale di stagione de ‘La Vita in Diretta‘ non ha intaccato la buona stella ed il buon umore di Alberto Matano. Polemiche a parte, infatti, questo 2020 è stato positivo per lui da un … Leggi su viagginews

iside50 : X nulla mi piace assolutamente nooooo - andoniopre : I capezzoli di Alberto Matano - CRISTIA76761380 : Il 7 settembre su Rai Uno a condurre la vita in diretta ci sarà una nobildonna:Alberto Matano. - PeppeTMS : RT @siracusaoggi: (Relax a Siracusa prima de La Vita in diretta, selfie con sorriso su Ortigia per Alberto Matano) - - vesproericino : RT @NewSicilia: Vacanze siciliane per il giornalista @albmatano, oggi presente a #Ortigia (#Siracusa). ???Articolo a cura di @GangemiChiara… -