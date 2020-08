Addio al giornalista Arrigo Levi: fu direttore della Stampa, aveva 94 anni (Di lunedì 24 agosto 2020) E' morto a 94 anni il giornalista e scrittore Arrigo Levi. Nato a Modena, è stato inviato e poi direttore de La Stampa. Corrispondente da Mosca prima per il Corriere della Sera e poi per Il Giorno, è ... Leggi su tgcom24.mediaset

