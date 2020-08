Un piano Marshall per La Lombardia (Di domenica 23 agosto 2020) Rimborso agli Enti accreditati solo se dopo la riqualificazione professionale è garantito a chi usufruisce delle politiche attive regionali un contratto di lavoro di almeno 6 mesi. Dote Unica Lavoro estesa anche a chi è in Cassa Integrazione in deroga. Più opportunità per trovare occupazione attraverso un potenziamento dei servizi di orientamento e formazione,ancora più personalizzati. Questi i punti qualificanti della delibera approvata dalla Giunta della Regione Lombardia su proposta dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro. Ampliata la platea dei beneficiari della DUL Il provvedimento ha definito le regole della Fase 4 della Dote Unica Lavoro (DUL), la misura regionale che accompagna le persone nella collocazione e nella ricollocazione professionale. E che prevede servizi personalizzati sulla base dei ... Leggi su laprimapagina

ariolele : RT @Raffael31784437: Abbiamo bisogno di un nuovo “piano marshall” che chiameremo, viste le circostanze “ ,piano maresciall”! - Raffael31784437 : Abbiamo bisogno di un nuovo “piano marshall” che chiameremo, viste le circostanze “ ,piano maresciall”! - Cesitanews : @vitalbaa Li vedo Azzolina e Arcuri nelle vesti di un De Gasperi perorare fondi del nuovo piano Marshall: nani contro titani - PiuValliTV : REGIONE SOSTIENE IL CAMPUS DI EDOLO Il Polo d’Eccellenza della Statale di Milano decentrato a Edolo, verrà potenz… - raja_bruni : @diavolesquee @Zorochan_1 Vuoi vedere che il piano marshall di @TheRiddler1899 c’era .... -

Ultime Notizie dalla rete : piano Marshall Ma il Recovery fund assomiglia davvero al Piano Marshall? Analogie e differenze Il Foglio Blocco dei licenziamenti, bomba a orologeria

Impedire alle aziende di licenziare è un errore secondo Enrico Macor. Gli effetti si vedranno a novembre: "Servirebbe un Piano Marshall dedicato alle aziende". Quasi tutte, in linea di massima, hanno ...

e difesa del suolo

Secondo l’assessore regionale Massimo Sertori sono 60 i milioni che arriveranno dalla Regione in provincia di Sondrio per la ripresa: soldi che andranno ai Comuni e alle Comunità montane, per una seri ...

Impedire alle aziende di licenziare è un errore secondo Enrico Macor. Gli effetti si vedranno a novembre: "Servirebbe un Piano Marshall dedicato alle aziende". Quasi tutte, in linea di massima, hanno ...Secondo l’assessore regionale Massimo Sertori sono 60 i milioni che arriveranno dalla Regione in provincia di Sondrio per la ripresa: soldi che andranno ai Comuni e alle Comunità montane, per una seri ...