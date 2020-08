Tottenham, Mourinho elogia Hojbjerg: «Grande acquisto» (Di domenica 23 agosto 2020) José Mourinho ha commentato l’acquisto di Hojbjerg Il primo acquisto del Tottenham per la prossima stagione è stato il danese Hojbjerg. Ai microfoni di Spurs Tv, Josè Mourinho ha commentato l’arrivo del centrocampista. «Il club ha trovato un modo molto intelligente per prenderlo al momento. Pierre aveva l’ultimo anno di contratto, il suo club era in una situazione difficile in termini di negoziazione, quindi penso che il signor Levy sia stato fantastico e abbia acquistato un giocatore davvero bravo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

