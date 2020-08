"Sabrina uccisa per aver rifiutato un'avance sessuale". L'omicida voleva bruciare la casa (Di domenica 23 agosto 2020) Sabrina Beccalli è stata vittima di un delitto accaduto nella notte fra il 14 e il 15 agosto nell’abitazione della ex fidanzata di Alessandro Pasini, l’uomo in carcere con l’accusa di omicidio e distruzione del cadavere, e “un’ipotesi è che la motivazione possa essere un rifiuto a un’avance sessuale”. Su questa pista puntano le indagini sulla donna di Crema scomparsa a Ferragosto, come ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri di Cremona, Lorenzo Carlo Maria Repetto, spiegando che il Ris “ha rilevato tracce utili” nell’abitazione in cui, all’insaputa della proprietaria in vacanza altrove, i due si sono trovati per consumare stupefacenti. La tesi di Pasini è che la donna sia morta “per un malore o overdose ma noi - ha ... Leggi su huffingtonpost

Ha urlato, chiedendo aiuto, Sabrina Beccalli all'alba del 15 agosto. Una vicina ha sentito le grida, mentre la donna poi scomparsa si trovava in compagnia di Alessandro Pasini nella casa della ex conv ...

Sono iniziate poco dopo le ore 10 di sabato mattina le operazioni di svuotamento della vasca di liquami posta sotto sequestro nel pomeriggio di venerdì. La cisterna si trova a Vergonzana, frazione di ...

