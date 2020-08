Roma. ‘Dovete mettere la mascherina’, ma offendono e minacciano i militari: scattano la sanzione e la denuncia (Di domenica 23 agosto 2020) Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri di Roma nei quartieri maggiormente frequentati dai giovani in cerca di divertimento, come Pigneto, San Lorenzo e Trastevere. Leggi anche: Roma, movida ai tempi del Coronavirus: controlli a tappeto dei Carabinieri, ecco dove ‘Dovete mettere la mascherina’: ma offendono i militari Nella notte scorsa, due uomini, sono stati esortati da una pattuglia di Carabinieri a indossare le mascherine durante la loro passeggiata in piazza Santa Maria in Trastevere, in quel momento piena di persone. All’invito dei Carabinieri, i due hanno iniziato a dare in escandescenze: uno in particolare ha inveito, offeso e minacciato i militari che, a quel punto, hanno portato gli amici in caserma. Per entrambi è scattata la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

