Pugni ai poliziotti nel tentativo di fuga: imbottito di droga, in casa l'attrezzatura per lo spaccio (Di domenica 23 agosto 2020) Cocaina e armi in casa e in cantina, Armeni, Squadra mobile,: 'Indagine condotta in poche ore' - VIDEO 27 July 2020 Due arresti per spaccio: i Carabinieri scovano oltre mezzo chilo di droga e soldi 6 ... Leggi su bolognatoday

Nutizieri : Pugni ai poliziotti nel tentativo di fuga: imbottito di droga, in casa l'attrezzatura per lo spaccio… - Notiziedi_it : Il pugile Federico Colombi arrestato a Barcellona, non paga i drink e prende a pugni due poliziotti e due camerieri - Notiziedi_it : Il pugile Federico Colombi arrestato a Barcellona, non paga i drink e prende a pugni due poliziotti e due camerieri - Oxanna2003 : Notti violente: ancora pugni ai poliziotti - Pinobrigantedel : Notti violente: ancora pugni ai poliziotti -