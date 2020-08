Motogp in Austria, Oliveira vince all'ultima curva. Dovizioso quinto: a -3 da Quartararo nel Mondiale (Di domenica 23 agosto 2020) Il portoghese Miguel Oliveira vince all'ultima curva il Gp di Stiria di Motogp, dopo una gara funestata come una settimana fa sempre al Red Bull Ring da un gravissimo incidente. A 12 giri dalla fine, Maverick Vinales complice un guasto tecnico della sua Yamaha vola in terra a 260 km all'ora, senza frenare, mentre la moto prende fuoco. Bandiera rossa e Gran premio che riprende con tutti alla pari, per un finale ricco di sorprese. vince Oliveira, come detto, che con la sua Ktm Tech approfitta della battaglia tra Jack Miller e Pol Espargaro per passare in testa praticamente sul traguardo. Quarto Mir e quinto Andrea Dovizioso, che continua a rosicchiare punti al leader Mondiale Quartararo, solo ... Leggi su liberoquotidiano

