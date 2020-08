MotoGP, GP Stiria 2020, Rossi: “Devo recuperare, ieri qualche errore” (Di domenica 23 agosto 2020) “E’ stato un buon warm-up, mi sono trovato bene. Adesso bisogna decidere la gomma dietro, la scelta è aperta tra la soft e la media. Purtroppo ieri ho fatto qualche errore e parto molto indietro. Devo cercare di recuperare”. Lo ha detto Valentino Rossi ai microfoni di Sky Sport a poche ore dal via della gara del Gran Premio di Stiria di MotoGP. Leggi su sportface

