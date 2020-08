Milan, Raiola su Ibrahimovic: “non sarà al raduno, non c’è accordo”. Poi indicazioni su Bernardeschi (Di domenica 23 agosto 2020) Non c’è ancora l’accordo tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per la conferma in vista della prossima stagione. Evidentemente non solo problemi economici, ma di obiettivi e di ‘stile’. Ecco quanto dichiarato da Mino Raiola, ai microfoni di Sky Sport. “Domani non sarà al raduno, per il momento. La trattativa sta andando avanti, stiamo parlando, non è solo una questione di soldi, c’entrano anche le convinzioni e lo stile. I matrimoni si fanno in due e io sono ottimista, se si continua a parlare è per trovare delle soluzioni”. Su Donnarumma; “Non dico niente di Gigio perché so che è una questione sensibile, soprattutto per quanto riguarda i tifosi. Non è il momento di parlarne. Con Bonaventura stiamo valutando da vicino un ... Leggi su calcioweb.eu

MarioGiunta : Milan, domani Ibrahimovic non sarà a Milanello. Si tratta ancora per il rinnovo. La conferma arriva da Raiola inter… - DiMarzio : #Milan, le parole di #Raiola sul rinnovo di #Ibrahimovic - DiMarzio : '#Malen del #Psv è un talento incredibile, magari un giorno potrebbe arrivare in Italia'. Le parole di #Raiola ??… - cody53250131 : RT @DiMarzio: '#Malen del #Psv è un talento incredibile, magari un giorno potrebbe arrivare in Italia'. Le parole di #Raiola ?? https://t.co… - PerezErzoah : RT @DiMarzio: '#Malen del #Psv è un talento incredibile, magari un giorno potrebbe arrivare in Italia'. Le parole di #Raiola ?? https://t.co… -