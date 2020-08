In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Agosto: Il Covid non si ferma più. Oggi primi test sul vaccino (Di lunedì 24 agosto 2020) Covid-19 1210 infetti come il 4 maggio Oggi i primi test sul vaccino Lombardia, 239 contagi. Lazio 184. Il calcio trema di Marco Pasciuti Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il Verano Illustrato. “La grande rimozione. La pandemia negata. I morti dimenticati… L’emergenza sociale, i rischi per l’ordine pubblico, il caos sul ritorno a scuola. Le istituzioni sotto assedio”. “Prima che si apra la voragine. L’emergenza economico-sociale, i cittadini nell’incertezza, i partiti in disarmo. E il voto del 20 settembre: una breccia che può portare … L’intervista/1 “Alleanze col Pd: noi 5 Stelle dobbiamo fare una scelta di campo” Stefano Patuanelli di Giacomo Salvini L’intervista/2 “I parlamentari ... Leggi su ilfattoquotidiano

Movida a Ischia: tutti in pista e discoteca multata, è ressa agli imbarchi

Menefreghismo, delirio di onnipotenza, precauzioni che non si vogliono più adottare. A Ischia, dove dal pomeriggio di ieri è iniziato il primo massiccio esodo del post ferragosto, con le banchine dei ...

Regionali in Campania, la carica dell'uno vale l'altro

Sei liste in più del 2015, in tutto 26 per sette aspiranti governatori della Campania (uno si è ritirato) in queste strane elezioni estive per colpa del Covid. Oltre mille in corsa per 50 (comodi) pos ...

