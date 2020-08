Gagliardini: «Abbiamo dimostrato di poter lottare a testa alta su tutti i campi» (Di domenica 23 agosto 2020) Roberto Gagliardini è orgoglioso della stagione dell’Inter: ecco le parole del centrocampista tra i più presenti tra i nerazzurri Roberto Gagliardini, sul suo profilo Instagram, ha stilato un bilancio della stagione appena conclusa dall’Inter. «Termina una stagione in cui Abbiamo dimostrato di poter lottare a testa alta su tutti i campi! Sono orgoglioso di esser parte di questo gruppo, e nonostante il finale non sia stato come avremmo voluto, son sicuro che sarà una stimolo ulteriore per riprovarci in futuro perché “non è importante quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi». View this post on ... Leggi su calcionews24

