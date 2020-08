Estate e coronavirus, mediare tra salute e desiderio sessuale è una questione di personalità (Di domenica 23 agosto 2020) “L’occasione fa l’uomo ladro”, recita un vecchio proverbio e in Estate di occasioni ce ne sono davvero tante, almeno dal punto di vista sessuale. Per molti, infatti l’Estate è un momento di svago e spensieratezza: aumentano i viaggi, la voglia di scoperta e di conseguenza le conoscenze, le relazioni con persone nuove e, perché no, anche i rapporti occasionali. Ma questo è un anno particolare, ci sono richieste distanza interpersonale e mascherine, se entriamo in contatto con sconosciuti. Ma che impatto può avere tutto questo desiderio di rischiare, in relazione alle regole imposte dalla pandemia e dal possibile aumento dei contagi, sulla salute mentale e sessuale? La riflessione è ampia e complessa, ma potremmo partire da ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Uno dei 5 ragazzi è tornato dalla Sardegna con l’aereo privato: gli altri, prima di rientrare a Roma con voli di li… - clikservernet : Estate e coronavirus, mediare tra salute e desiderio sessuale è una questione di personalità - Noovyis : (Estate e coronavirus, mediare tra salute e desiderio sessuale è una questione di personalità) Playhitmusic - - benborsani : E la chiamano estate... #Estate2020 #covid #coronavirus #pandemia - AllertApc : @AllertApc Niente da fare, non ascolti!!! Usa in modo corretto la #mascherina ?? #buongiorno #prevenzione… -

Ultime Notizie dalla rete : Estate coronavirus Coronavirus d'estate, il report dell'ISS: i luoghi dove ci si contagia di più BresciaToday Coronavirus: Meic, on line la Settimana teologica su “Pandemia. Una sfida alla fede”

“Pandemia. Una sfida alla fede”. Anche se quest’estate non sarà possibile ritrovarsi fisicamente a Camaldoli, il Meic darà ugualmente vita alla sua tradizionale Settimana teologica, un appuntamento ch ...

Temptation Island, tentatrici col Coronavirus: ricoverate all’ospedale

Due tentatrici di Temptation Island hanno contratto il Coronavirus. E anche loro sono state in Sardegna, dove si sono riversati tanti personaggi famosi. Non mancano mai nuove notizie sull’isola italia ...

“Pandemia. Una sfida alla fede”. Anche se quest’estate non sarà possibile ritrovarsi fisicamente a Camaldoli, il Meic darà ugualmente vita alla sua tradizionale Settimana teologica, un appuntamento ch ...Due tentatrici di Temptation Island hanno contratto il Coronavirus. E anche loro sono state in Sardegna, dove si sono riversati tanti personaggi famosi. Non mancano mai nuove notizie sull’isola italia ...