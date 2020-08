Dall’Argentina: Messi furioso, il colloquio con Koeman non doveva diventare pubblico (Di domenica 23 agosto 2020) Resta nel caos il Barcellona con il dubbio Messi che rischia di accendersi. Una bomba ad orologeria. Dopo le indiscrezioni riportate dalla stampa spagnola del colloquio tra l’argentino e Koeman (con Messi che si sentiva “più fuori che dentro al progetto Barça”), oggi secondo il quotidiano argentino Clarin Messi è apparso furioso perché il colloquio non doveva diventare di dominio pubblico. Un pensiero privato riportato istantaneamente ai media che hanno montato un vero e proprio caso. Foto: twitter Barça L'articolo Dall’Argentina: Messi furioso, il colloquio con Koeman non ... Leggi su alfredopedulla

