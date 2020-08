Covid, il bollettino di oggi: +1210 casi, attuali positivi ancora in crescita (Di domenica 23 agosto 2020) Covid bollettino 23 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Superano quota 1200 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, sono 1.210, un incremento di quasi 200 casi in 24 ore. Dall’inizio dell’emergenza sono 259.345 gli italiani che hanno contratto il virus. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 7, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.437. (segue dopo la foto) I nuovi positivi salgono a 18.438, con una crescita di 935 casi accertati in 24 ore. I guariti sono 205.470, con un incremento di 267 rispetto a ieri. 69 le persone ricoverate in terapia intensiva, 5 più di ieri. Contagi in aumento in Lombardia, +239 in 24 ore e 4 ... Leggi su urbanpost

