Catturato l'orso che ha aggredito un carabiniere ad Andalo (Di domenica 23 agosto 2020) È stato Catturato l'orso che ad Andalo, in Trentino, ha aggredito un carabiniere. "Il carabiniere non era in servizio, si trovava sulla passeggiata nella zona del parco sportivo di Andalo assieme ad un'altra persona quando improvvisamente l'orso è sbucato dal bosco e lo ha aggredito. Il carabiniere non è grave ma è stato colpito con morsi e graffi su tutto il corpo e i vestiti ridotti a brandelli" ha raccontato Alberto Perli, sindaco della località ad alta vocazione turistica della regione. L'orso protagonista potrebbe essere M57 e l'aggressione è avvenuta sabato sera attorno alle ore 23 nei pressi del laghetto di Andalo. "Mi hanno subito ... Leggi su agi

repubblica : Orso M57 aggredisce carabiniere in Trentino, catturato [aggiornamento delle 09:24] - repubblica : Orso M57 aggredisce carabiniere in Trentino, catturato - giovanniradivo : RT @Corriere: Orso aggredisce e ferisce carabiniere, catturato nella notte - l_honestly : Trova l'intruso...vi do un indizio, di sera e nel bosco, non è di sicuro l'orso, ma 'hanno catturato lui' ???????… - Forzajuvesempr5 : RT @fanpage: L'orso è stato catturato nella notte -