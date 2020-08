Castel di Sangro, accesso consentito ai tifosi: chi assiste a un allenamento non potrà prenotarsi per i due successivi (Di domenica 23 agosto 2020) Sarà consentito l'accesso ai tifosi che vorranno seguire il Napoli a Castel di Sangro per assistere ad allenamenti ed amichevoli. Leggi su tuttonapoli

sscnapoli : ?? Allenamenti e gare amichevoli a Castel di Sangro ?? - claudioruss : Questo, invece, il calendario delle amichevoli 28/08/2020 ore 17.30 triangolare #Napoli - Aquila – Castel di Sang… - tuttonapoli : Castel di Sangro, accesso consentito ai tifosi: chi assiste a un allenamento non potrà prenotarsi per i due success… - Salvato95551627 : RT @sscnapoli: ?? Allenamenti e gare amichevoli a Castel di Sangro ?? - NCN_it : IL MATTINO - NAPOLI, PREVISTI 34 CONVOCATI PER CASTEL DI SANGRO: CI SARANNO GAETANO E UN 'NUOVO' PORTIERE CLICCA Q… -