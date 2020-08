Boeing ucraino abbattuto in Iran, per 19 secondi le scatole nere continuarono a registrare le voci dei piloti (Di domenica 23 agosto 2020) Sono state rivelate le registrazioni delle due scatole nere del Boeing 737-800 delle Ukraine International Airlines, esploso poco dopo il decollo dall’aeroporto di Teheran lo scorso 8 gennaio in cui morirono tutte le 176 persone a bordo. In totale ci sono 19 secondi di registrazioni dopo l’esplosione del primo missile in cui si sentono le voci dei piloti che cercano di riprendere il controllo del veicolo. Un disastro per il quale l’Iran si è assunto la responsabilità, ammettendo un “errore umano” legato al sistema radar collegato alla difesa militare antiaerea dei Guardiani della Rivoluzione. Dall’analisi delle due scatole nere, il voice recorder (Cvr), che registra le ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dopo il missile i 176 a bordo dell'aereo ucraino sopravvissero 19 terribili secondi

