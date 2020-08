Bernardeschi Juventus, Raiola svela le intenzioni della società (Di domenica 23 agosto 2020) Bernardeschi Juventus – L’ex esterno viola non ha brillato con Maurizio Sarri ma il neo tecnico, Andrea Pirlo, è pronto a rivalutarlo. E’ anche scontato che, qualora dovesse arrivare un’offerta allettante, la dirigenza la prenderà in serie considerazione. L‘Atletico Madrid lo segue, il Napoli lo vorrebbe come contropartita tecnica per Milik. L’agente, Mino Raiola, è sicuro che il ragazzo resterà a Torino. Juventus: l’intervento di Raiola su Bernardeschi Tramite i microfoni di Sky Sport, il procuratore ha parlato proprio della situazione relativa al numero 33. Le parole: Leggi anche:Pirlo Juventus, Ambrosini: “Scelta dettata da esigenze economiche” E’ consapevole di ... Leggi su juvedipendenza

DiMarzio : Il rinnovo di #Donnarumma con il #Milan. #Bernardeschi, futuro lontano dalla #Juventus? Le risposte di #Raiola ??… - romeoagresti : #Juventus, giornata londinese in programma per #Paratici. Missione chiara: trovare offerte per i giocatori sul merc… - tuttosport : #Bernardeschi, il futuro è #Juve ?? - frank_catania : RT @juventusfans: “Ho parlato con Bernardeschi in questo periodo ed è un ragazzo che ha capito che la sua carriera è appena iniziata, non f… - maldiniforever3 : RT @DiMarzio: Il rinnovo di #Donnarumma con il #Milan. #Bernardeschi, futuro lontano dalla #Juventus? Le risposte di #Raiola ?? https://t.co… -