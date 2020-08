Anche Fedez e Chiara Ferragni in vacanza in Sardegna fanno il tampone (Di domenica 23 agosto 2020) Ha dedicato qualche ora del suo tempo ieri Fedez per rispondere alle domande dei tanti follower che hanno chiesto davvero un po’ di tutto; dal perchè lui e Chiara hanno scelto il nome Leone per il bambino alle serie preferite passando alla meditazione…Ma tra le tante domande poste al rapper c’è Anche quella relativa alla situazione che si vive in queste ore in Sardegna. Da quasi un mese Fedez e Chiara Ferragni sono in vacanza insieme al piccolo lei in Sardegna, dove hanno affittato una bellissima casa. Federico rivela subito di aver fatto il tampone: la situazione in regione non è delle migliori ed effettivamente un po’ di timore c’è. I FERRAGNEZ ... Leggi su ultimenotizieflash

