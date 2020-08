Alaska, avvistata una rara orca bianca – VIDEO (Di domenica 23 agosto 2020) Nella fredda Alaska, a largo delle isole Kuio, è stato avvistato per la prima volta un raro esemplare, più unico che raro, di orca bianca Nella fredda Alaska, a largo delle isole Kuio, è stato avvistato un esemplare rarissimo di orca bianca. A riprenderlo Stéphanie Hayes, biologa marina, che era sulla Northern Song. Secondo quanto … L'articolo Alaska, avvistata una rara orca bianca – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

