"Aiutatemi, non ho soldi e non mangio da 5 giorni". La Polizia salva un anziano solo (Di domenica 23 agosto 2020) Non mangiava da cinque giorni, era solo, senza soldi: un anziano di Agrigento ha chiesto aiuto ai poliziotti, che prontamente gli hanno portato beni di prima necessità e hanno trascorso un po’ di tempo con lui. È una storia a lieto fine quella che viene raccontata sul profilo social della Polizia di Stato.“L’uomo, un anziano di Agrigento - si legge nel post - ha raccontato in lacrime all’operatore che da cinque giorni non mangiava perché non aveva denaro. La Volante che è arrivata per verificare la situazione ha portato beni di prima necessità per l’uomo e un po’ di affetto e amicizia. Tornati in ufficio gli agenti hanno avvisato i servizi sociali per l’immediato sostegno ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : 'Aiutatemi, non ho soldi e non mangio da 5 giorni'. La Polizia salva un anziano solo - INTEER999 : RT @HuffPostItalia: 'Aiutatemi, non ho soldi e non mangio da 5 giorni'. La Polizia salva un anziano solo - Nich_Ferrante : RT @HuffPostItalia: 'Aiutatemi, non ho soldi e non mangio da 5 giorni'. La Polizia salva un anziano solo - salvodimartino6 : RT @HuffPostItalia: 'Aiutatemi, non ho soldi e non mangio da 5 giorni'. La Polizia salva un anziano solo - ellellevercillo : RT @HuffPostItalia: 'Aiutatemi, non ho soldi e non mangio da 5 giorni'. La Polizia salva un anziano solo -