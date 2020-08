Afroamericano ucciso dalla polizia in Louisiana: in un video si sentono 11 spari (Di domenica 23 agosto 2020) La polizia di stato della Louisiana sta indagando sulla morte di Trayford Pellerin, Afroamericano di 31 anni colpito a morte venerdì notte durante uno scontro con gli agenti del dipartimento di Lafayette. Altro tragico episodio di violenza, quello perpetrato dalla polizia americana. Questa volta, a seguire un destino simile a quello di George Floyd è … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

repubblica : Louisiana, afroamericano ucciso da polizia: a Lafayette scoppia la protesta per Trayford Pellerin [aggiornamento de… - Corriere : Un altro afroamericano ucciso dalla polizia negli Usa, Louisiana in rivolta per Trayfor... - Tg3web : Un altro afroamericano ucciso a colpi di pistola, questa volta in Louisiana. 'Aveva un coltello', si difendono i po… - EugenioCardi : RT @repubblica: Louisiana, afroamericano ucciso da polizia: a Lafayette scoppia la protesta per Trayford Pellerin [aggiornamento delle 10:4… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Un altro afroamericano ucciso a colpi di pistola, questa volta in Louisiana. 'Aveva un coltello', si difendono i poliziotti. Un… -