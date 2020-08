Acerra, no all’ampliamento dell’inceneritore. Il massacro bresciano non deve ripetersi (Di domenica 23 agosto 2020) In questi giorni abbiamo assistito a un acceso scambio di opinioni tra il vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, e il direttore della A2a, gestore del maxi inceneritore di Acerra che, con i rifiuti della Campania, fa guadagnare moltissimo i Comuni proprietari della A2a e cioè i Comuni di Bergamo, Brescia, Varese e Milano. Nella Omelia del 15 di agosto dice il vescovo Di Donna: “Non si può far finta di niente. il popolo è sovrano non suddito! Questa battaglia tra il Bene e il Male continua, e devo dire che proprio sul fronte dell’ambiente dobbiamo purtroppo registrare ancora una volta il perdurare di un disegno “diabolico” che vuole fare del nostro territorio – tra Napoli e Caserta, in particolare Acerra – il “Polo dei rifiuti della Campania”. Mi chiedo spesso: ma ... Leggi su ilfattoquotidiano

