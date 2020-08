Uno studio sull’aglio indica che migliora la memoria (Di sabato 22 agosto 2020) L’aglio è uno dei capisaldi della dieta mediterranea, presente nella maggioranza dei piatti italiani. Si tratta di una pianta facente parte della famiglia delle Liliacee, utilizzato ed apprezzato già dall’antico Egitto. Il suo nome deriva dall’allicina in esso contenuta, questa sostanza, però, non si trova nell’aglio intero ma si sprigiona quando gli spicchi vengono pestati, masticati, tagliati o tritati. Non tutti amano consumare l’aglio, specialmente perché rende l’alito di chi lo ingerisce maleodorante (per colpa dell’alta presenza di zolfo), tuttavia bisognerebbe utilizzarlo regolarmente per via delle sue proprietà benefiche, che sono molteplici, collegate proprio alla presenza di allicina. Gli effetti positivi dell’aglio In primis, l’aglio è in grado di rafforzare il ... Leggi su quotidianpost

CremoniniCesare : “Oggi” registrammo con il mago Vincenzo Vasi il theremin di #Poetica nei Mille Galassie Studio. È sempre uno spetta… - HuffPostItalia : 'Il miele cura tosse e raffreddore meglio rispetto agli antibiotici': i risultati di uno studio - TOSADORIDANIELA : RT @SabinaStar88: #AmoLArte #CasaLettori Botero e le sue figure “grasse.” Tutto ebbe inizio nel 1956 quando Botero non applicò la sua “dila… - MariaFra46 : RT @CremoniniCesare: “Oggi” registrammo con il mago Vincenzo Vasi il theremin di #Poetica nei Mille Galassie Studio. È sempre uno spettacol… - BluDiChina : @FrancescoPlatan @fanpage Chissà quanti “studi” sul #Covid_19 giacciono in coda. Sospetto che il mondo della scienz… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno studio Clarulecis, lo studio d'artista all'aperto di Chiara Lecca Artribune Coronavirus a Bergamo, Ricciardi: «Atalanta-Valencia momento esplosivo»

Stasera, con la sfida tra Inter e Siviglia in Europa League in programma a Colonia «c’è una finale importante calcistica. Abbiamo lavorato tantissimo in tutto il mondo perché le attività sportive prof ...

‘Oumuamua, una nuova teoria potrebbe spiegarne l’origine

Sin dal giorno in cui il misterioso corpo spaziale chiamato ‘Oumuamua è stato rilevato per la prima volta, gli scienziati hanno cominciato a discutere sulle sue origini, tutt’ora avvolte da un alone d ...

Stasera, con la sfida tra Inter e Siviglia in Europa League in programma a Colonia «c’è una finale importante calcistica. Abbiamo lavorato tantissimo in tutto il mondo perché le attività sportive prof ...Sin dal giorno in cui il misterioso corpo spaziale chiamato ‘Oumuamua è stato rilevato per la prima volta, gli scienziati hanno cominciato a discutere sulle sue origini, tutt’ora avvolte da un alone d ...