Terremoto Grecia: scossa di magnitudo 4.2 nel Peloponneso (Di sabato 22 agosto 2020) Un sisma di magnitudo 4.2 ha colpito la zona nord del Peloponneso, in Grecia. Secondo i media locali, che citano l’Istituto di geodinamica greco, l’epicentro del Terremoto è stato localizzato 12 chilometri a nord dalla zona di Kalavrita e ad una profondità di dieci chilometri.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

