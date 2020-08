Sul Baltico con von Keyserling, mascherata nichilista in riva al mare (Di domenica 23 agosto 2020) La villeggiatura balneare, benché sia oggi difficile immaginarlo, fu forse un tempo l’unica dimensione in cui fosse concesso alla nobiltà e alla borghesia tedesca di sperimentare un simulacro dell’antico carnevale. A opportuna distanza dalle ricche dimore di campagna o dalle opulente residenze cittadine e al cospetto di quella proteiforme e suggestiva manifestazione della natura che il mare, ancora, rappresentava, il patriziato mitteleuropeo conosceva per qualche tempo una sospensione della sua condizione abituale, si rimetteva all’esperienza dei guardiacoste e dei pescatori, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Kirstins29 : @AngeloN79947980 Hai ragione Angelo, mi dispiace che non lo sai, ma un giorno lo scoprirai. La felicità è nel prese… - d_granuzzo : @GiuseppeConteIT Sì. Per merito nostro...??...quando vi accorgerete, tu e quell'improbabile Ministro degli Esteri, c… - valequeen99 : RT @cchocolatechips: ???? ?????????????? ?????????????????? ???? ?????????? – ???????????? ?????????? ??????????????????, ???????? Caspar David Friedrich è il più importante esponente del… - cchocolatechips : ???? ?????????????? ?????????????????? ???? ?????????? – ???????????? ?????????? ??????????????????, ???????? Caspar David Friedrich è il più importante esponente… - TorciaPolitica : RT @Lantidiplomatic: Un caccia russo Su-27 ha intercettato aereo spia statunitense RC-135 sul Mar Baltico - -

Ultime Notizie dalla rete : Sul Baltico Sul Baltico con von Keyserling, mascherata nichilista in riva al mare Il Manifesto Le vacanze patriottiche tra guerra e Covid

di Roberto Giardina Difficili le vacanze quest’anno, a causa del virus. I tedeschi preferiscono restare a casa, si va sulle spiagge del Baltico invece che sull’Adriatico, o nella Foresta Nera. Oppure ...

Formula Kite, parte la sfida a Puck

Conto alla rovescia per il campionato europeo individuale di Formula Kite assegnato quest’anno a Puck, località polacca sul mar Baltico. Le gare sono in programma da domani a domenica prossima. Nella ...

di Roberto Giardina Difficili le vacanze quest’anno, a causa del virus. I tedeschi preferiscono restare a casa, si va sulle spiagge del Baltico invece che sull’Adriatico, o nella Foresta Nera. Oppure ...Conto alla rovescia per il campionato europeo individuale di Formula Kite assegnato quest’anno a Puck, località polacca sul mar Baltico. Le gare sono in programma da domani a domenica prossima. Nella ...