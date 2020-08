Shock all’Ospedale Cervello di Palermo: salma ricoperta di formiche nella camera mortuaria (Di sabato 22 agosto 2020) I parenti hanno trovato il corpo del loro congiunto in camera mortuaria ricoperto da formiche: è accaduto all’Ospedale Cervello di Palermo. Il 60enne è deceduto stanotte nel reparto di Ematologia e da lì è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale. “In merito a quanto accaduto stanotte alla camera mortuaria dell’Ospedale Cervello, si precisa che si trattava di un paziente deceduto nel reparto di Ematologia intorno alla mezzanotte. Il paziente è stato poi trasferito all’una di notte in camera mortuaria. Né al reparto di Ematologia né in camera mortuaria è stata rinvenuta la presenza di ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Shock all’Ospedale Beirut conta i morti e chiede verità. Ospedali al collasso. «Come in guerra» Corriere della Sera