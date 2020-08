Sevizia brutalmente la madre per comprare stupefacenti: arrestata figlia violenta (Di sabato 22 agosto 2020) La Polizia di Stato (Questura di Latina) ieri, venerdì 21 agosto, ha proceduto all’arresto di una donna, F.S. classe 1989, responsabile di maltrattamenti in famiglia ed estorsione; in esecuzione di specifica ordinanza di misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice delle indagini Preliminari di Cassino. Il provvedimento è scaturito al termine di un articolata attività d’indagine condotta dai poliziotti della Squadra Anticrimine del Commissariato di Formia a seguito di una denuncia querela presentata da una donna del 1949 nei confronti della figlia la quale, con una pluralità di azioni vessatorie, morali e fisiche, abbinate a continue richieste di denaro, la costringeva anche ad accompagnarla a Napoli per l’acquisto di sostanza stupefacente. In diverse occasioni la donna non esitava a minacciare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

