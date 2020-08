MotoGP GP Stiria 2020, Quartararo: “Dobbiamo migliorare, la posizione non è buona” (Di sabato 22 agosto 2020) “Oggi è andata meglio di ieri, anche se la posizione non è buona. Il passo invece era buono rispetto a ieri che è stato un disastro. Non stiamo benissimo, ma neanche così male. La cosa peggiore è la velocità, non stiamo andando forti nel rettilineo. Dobbiamo migliorare perché c’è tanta differenza”. Lo ha dichiarato Fabio Quartararo dopo le qualifiche del Gran Premio di Stiria di MotoGP. Leggi su sportface

