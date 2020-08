Incendio Roma: fiamme in Via Sant’Alessio in Aspromonte (Di sabato 22 agosto 2020) Incendio a Roma: Luceverde Roma – Servizio realizzato da ACI in collaborazione con Polizia Roma Capitale – segnala un rogo in Via Sant’Alessio in Aspromonte, con possibili difficoltà di circolazione presso Via di Rocca Cencia. Seguiranno aggiornamenti.L'articolo Incendio Roma: fiamme in Via Sant’Alessio in Aspromonte Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Roma Incendi a Roma, dai cassonetti alle sterpaglie in fiamme: Raggi organizza task force anti roghi RomaToday Venerdì di fuoco, serie di roghi in città da La Rustica alla Pontina: 50 interventi tra Roma e provincia

Roma brucia ancora. Dalle 12 di venerdì 21 agosto nella Capitale si sono aperti diversi scenari di fuoco. Sono quelli più rilevanti secondo quanto riscontrato da RomaToday, tutti in zona differenti de ...

Via Pontina chiusa per incendio, intervento dei canadair

Continuano a bruciare i terreni vicini alla via Pontina. Dopo il vasto rogo di giovedì pomeriggio, anche venerdì l’ennesimo incendio che ha portato alla chiusura della carreggiata in direzione Roma, a ...

