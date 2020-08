In Svezia con Tucholsky, ore di placida indolenza, poi la paura (Di domenica 23 agosto 2020) In una giornata d’estate dei primi anni Trenta, un traghetto si stacca dal porto di Helsingor: a bordo una coppia, Peter e Lydia, provenienti da Berlino, lei originaria di Rostock, in continua oscillazione tra la lingua standard e le fresche e rustiche espressioni del basso tedesco. Appoggiati al parapetto, guardano le due coste, la danese che resta indietro e la svedese che si avvicina. La loro destinazione è Mariefred, una cittadina sul lago Mälar; intorno una natura tranquilla e silenziosa, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

peteremm57 : RT @CesareSacchetti: La Svezia è una delle nazioni con il più basso numero di contagi e morti con Covid. Non hanno messo mascherine né sono… - RivaroliMassimo : RT @CesareSacchetti: La Svezia è una delle nazioni con il più basso numero di contagi e morti con Covid. Non hanno messo mascherine né sono… - Massimi8900 : RT @CesareSacchetti: La Svezia è una delle nazioni con il più basso numero di contagi e morti con Covid. Non hanno messo mascherine né sono… - archinauta : @lampada0sram @agomarcellino @MPSkino A me non frega perché grazie a Dio vivo in Svezia, dove non devo bacarmi con… - Elisabe94838092 : RT @CesareSacchetti: La Svezia è una delle nazioni con il più basso numero di contagi e morti con Covid. Non hanno messo mascherine né sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia con In Svezia con Tucholsky, ore di placida indolenza, poi la paura Il Manifesto Coronavirus, Svezia prevede focolai locali ma non seconda ondata -2-

Roma, 24 ago. (askanews) - Facendo la media rispetto alla popolazione, la Svezia ha avuto molte più vittime per COVID-19 dei Paesi scandinavi limitrofi, anche se non così tante come i Paesi europei pi ...

Ritorno a scuola: che cosa fanno i Paesi dell’Unione Europea?

Le scuole sono state chiuse il 16 marzo, e riaperte per i bambini di età inferiore agli 11 anni il 15 aprile. Anche se pochi sono stati i casi gravi, Copenhagen, a differenza della vicina Svezia, ha s ...

Roma, 24 ago. (askanews) - Facendo la media rispetto alla popolazione, la Svezia ha avuto molte più vittime per COVID-19 dei Paesi scandinavi limitrofi, anche se non così tante come i Paesi europei pi ...Le scuole sono state chiuse il 16 marzo, e riaperte per i bambini di età inferiore agli 11 anni il 15 aprile. Anche se pochi sono stati i casi gravi, Copenhagen, a differenza della vicina Svezia, ha s ...