GP Misano 2020, Bonaccini: "Mettere 10mila persone dove prima ce n'erano 150mila non è complicato" (Di sabato 22 agosto 2020) "dove prima entravano 150mila persone, metterne ora 10mila non è molto complicato". Non ha alcun dubbio Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, sulla deroga concessa per la presenza di pubblico per il GP di Misano. Sollecitato dai cronisti a margine del Meeting di Rimini spiega che le disposizioni prevedono il divieto "di entrare nei prati, si può entrare solo sedendosi sulle tribune in distanziamento". "La nostra sanità – assicura – ha fatto i sopralluoghi per garantire la massima situazione di sicurezza. Ci sono 19 ingressi e centinaia di addetti dell'organizzazione per far svolgere tutto in sicurezza, inoltre siamo all'aperto e non al chiuso".

