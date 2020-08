Coronavirus, a Milano quasi la metà dei nuovi positivi ha meno di 24 anni. L’Ats: «In città più attenti che in vacanza» (Di sabato 22 agosto 2020) Sono stati 174 i nuovi casi di Coronavirus individuati ieri, 21 agosto, dalla Regione Lombardia. Di questi 54 solo nella provincia di Milano. Stando a quanto riportato dall’Ats del capoluogo lombardo, quasi la metà ha meno di 24: segno ulteriore di un’età media sempre più bassa nelle persone contagiate. 3 dei contagiati hanno meno di 18 anni, e altri 20 tra 18 e 24. Discorso simile a livello regionale: in soli due mesi l’età media dei contagi è crollata di 22 anni (da 64 a 42). Su 174 diagnosi ieri, 64 sono under 24 (il 36,7%). Altri 58 positivi hanno un’età tra i 24 e i 49 anni, mentre gli anziani over 65 erano ieri 23. Le cose non vanno bene da ... Leggi su open.online

