Calciomercato Sampdoria: piace Semper come secondo portiere (Di sabato 22 agosto 2020) Calciomercato Sampdoria: il club blucerchiato è alla ricerca di un secondo portiere e avrebbe messo nel mirino Adrian Semper La Sampdoria è alla ricerca di un secondo portiere da schierare alle spalle di Emil Audero. Tramontato il ritorno di Emiliano Viviano in blucerchiato, è ancora da chiarire il futuro di Wladimiro Falcone e Vid Belec. Nel mirino della società doriana è finito Adrian Semper, reduce da una stagione da titolare al Chievo. Sul portiere si sono mosse, oltre alla Sampdoria, anche il Parma, il Saint Etienne e il Valladolid.

