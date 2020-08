Calciomercato Parma – D’Aversa ad un passo dall’addio. Pronto Liverani (Di sabato 22 agosto 2020) Ne avevamo parlato ieri che nel weekend si sarebbe deciso il futuro della panchina gialloblu con D’Aversa Pronto a lasciare a Liverani. Sembrerebbe che società e allenatore di comune accordo abbiano deciso di interrompere il sodalizio pertanto si aspetta l’ufficialità di Fabio Liverani come nuovo allenatore del Parma. D’Aversa ora attende una chiamata dal Genoa, dove ritroverebbe Faggiano mentre per Liverani c’è già l’intesa su un contratto triennale. Il cambio e l’ufficialità in panchina per i gialloblù sembra solo questione di ore e vi terremo aggiornati Calciomercato Parma – D’Aversa ad un passo dall’addio. Pronto ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato | #Parma, ore decisive per la panchina ?? - ch24news : D'Aversa verso il #Genoa, #Spezia vuole tenere Italiano, #Parma possibile arrivo di Liverani #calciomercato ?? - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Svolta #Parma: D'Aversa può lasciare, c'è #Liverani - CFNFMCalcio : Svolta Parma: D'Aversa risolve il contratto, c'è Liverani - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Ci siamo per Fabio #Liverani al #Parma. È lui il prescelto per la panchina. Pronto biennale per l'ex tecnico del #Lecce che… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Parma Svolta Parma: D'Aversa risolve il contratto, c'è Liverani Calciomercato.com Calciomercato, la Strega accelera per Zajc e Gervinho

Il Benevento dopo Foulon (che questa mattina ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart) tenta l’affondo per Zappa, Gervinho e Zajc. Accelerata per lo sloveno ex Empoli per il quale il Fenerbahce c ...

Calciomercato: Tutte le notizie che vi siete persi oggi

“Mi vedo più fuori che dentro”. Sarebbero queste le parole dette da Messi al nuovo tecnico del Barcellona Koeman. In Spagna ne sono sicuri, il 10 dell’Argentina ha voglia di lasciare il club catalano.

Il Benevento dopo Foulon (che questa mattina ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart) tenta l’affondo per Zappa, Gervinho e Zajc. Accelerata per lo sloveno ex Empoli per il quale il Fenerbahce c ...“Mi vedo più fuori che dentro”. Sarebbero queste le parole dette da Messi al nuovo tecnico del Barcellona Koeman. In Spagna ne sono sicuri, il 10 dell’Argentina ha voglia di lasciare il club catalano.