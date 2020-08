Balotelli difende Lukaku: “Non dategli la colpa. Ha trascinato l’Inter quest’anno” (Di sabato 22 agosto 2020) Dopo la finale di Europa League persa dall’Inter per 3-2 contro il Siviglia, i nerazzurri sono stati vittime dei consueti sfottò. In particolar modo, ne ha risentito Romelu Lukaku per la sfortunata deviazione che ha deciso il match dopo averlo aperto trasformando un calcio di rigore. Dai social è arrivato anche il commento di Mario Balotelli in merito alla questione: “Non provate ad attaccare o dare la colpa a Lukaku. Ha trascinato l’Inter ovunque quest’anno!”. Leggi su sportface

sportface2016 : #Balotelli commenta la finale di #EuropaLeague persa dall'#Inter: 'Non provate ad attaccare o dare la colpa a… -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli difende Balotelli difende Lukaku: "Non dategli la colpa. Ha trascinato l'Inter quest'anno" Sportface.it Calcio: Torino; Chancellor a visite mediche, accordo vicino

Il Torino è vicinissimo a chiudere un acquisto per la difesa: si tratta di Jhon Chancellor, centrale venezuelano retrocesso con il Brescia. Una trattativa lampo, con il giocatore già in città per sost ...

FANTARACCONTI - La prima volta non si scorda mai

Salve a tutti amici fantallenatori, sono quì a raccontarvi la mia prima vittoria al Fantacalcio Fantaorange con amici e parenti, che dura ormai da diversi anni, e dal quale solo l'anno scorso ho aggua ...

Il Torino è vicinissimo a chiudere un acquisto per la difesa: si tratta di Jhon Chancellor, centrale venezuelano retrocesso con il Brescia. Una trattativa lampo, con il giocatore già in città per sost ...Salve a tutti amici fantallenatori, sono quì a raccontarvi la mia prima vittoria al Fantacalcio Fantaorange con amici e parenti, che dura ormai da diversi anni, e dal quale solo l'anno scorso ho aggua ...