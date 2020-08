Alba Parietti risponde agli insulti di Eleonora Brigliadori (Di sabato 22 agosto 2020) Rissa tra Alba Parietti ed Eleonora Brigliadori. Tutto inizia quando la conduttrice di Macao e Grimilde si lamenta della mancanza dei tamponi all'aeroporto di Malpensa al suo rientro dalle vacanze da Ibiza.L'annunciatrice di Canale 5 tra il 1980 e il 1984, pur senza nominarla, pubblica su Instagram una filippica contro qualcuno che risponderebbe al profilo della madre di Francesco Oppini: "Ecco quando la chirurgia estetica ha già finito di danneggiare il cervello quello che succede… Pur di finire su un giornaletto che starebbe bene solo al cesso dove si compie la sua vera funzione… Ma c’è qualcuno già danneggiato cerebralmente e si veste da ruolo di relatore o delatrice… Delle bufale…!!! Invocando lo scandalismo più bieco che si possa ... Leggi su blogo

Lucia05149332 : RT @cookie40916: Ma perché è andata a Ibiza non poteva starsene in italia invece di rompere le palle dopo! Alba Parietti, denuncia dopo l'… - toysblogit : Alba Parietti risponde agli insulti di Eleonora Brigliadori - gossipblogit : Alba Parietti risponde agli insulti di Eleonora Brigliadori - ChiaroLeo : Alba Parietti, rissa con Eleonora Brigliadori: 'Dateglieli in ogni orifizio', 'Mi fai pena e compassione'… - Gia_Uss90 : Vi state perdendo la rissa tra Eleonora Brigliadori e Alba Parietti, prego non c'è di che ?? -