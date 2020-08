Udinese, due ex nel mirino: Pereyra e Pussetto (Di venerdì 21 agosto 2020) Calciomercato Udinese: i bianconeri starebbero pensando al ritorno di Roberto Pereyra e Ignacio Pussetto L’Udinese pensa al futuro con un occhio al passato. I bianconeri infatti, come riporta TuttoUdinese.it, avrebbero messo nel mirino due ex calciatori passati per il Friuli. Si tratta di Roberto Pereyra e Ignacio Pussetto, entrambi al Watford retrocesso in Championship e quindi costretto a cedere i suoi calciatori migliori. L’Udinese starebbe cercando l’accordo per riportare i due argentini in bianconero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

