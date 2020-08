Tribune elettorali della Rai, Pd e Cinque Stelle non si presentano (Di venerdì 21 agosto 2020) La Rai organizza le Tribune elettorali ma Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle non si presentano. L’appuntamento, legato al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre, dà la parola a quattro esponenti alla volta, due rappresentanti del sì e altrettanti del no.Ma, come detto, Pd e grillini hanno deciso di disertare. E’ successo sia il 19 agosto su Rai2, che il giorno seguente su Rai1. Nel primo caso ad annunciare la defezione è stata Federica De Vizia, che si è dovuta accontentare della partecipazione di Vincenzo Iacovissi del Partito Socialista e Maurizio Turco della lista Pannella, entrambi contrari alla riforma. pubblicato su TVBlog.it 21 agosto 2020 16:23. Leggi su blogo

