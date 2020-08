Ruud Gullit: “Io come ct dell’Olanda? Sicuramente non rifiuterei” (Di venerdì 21 agosto 2020) Ruud Gullit non si nasconde e ammette che non declinerebbe un’eventuale offerta per dirigere la nazionale olandese. Dopo l’addio di Koeman, approdato al Barcellona, gli Orange sono alla ricerca di un nuovo ct e tra i papabili nomi si è fatto anche quello di Gullit, oltre a quello di Arsene Wenger. L’ex Pallone d’Oro, intervenuto ai microfoni di beIN Sports, non ha fatto giri di parole: “Se mi venisse offerto di guidare la nazionale olandese, Sicuramente non rifiuterei”, ha detto Gullit. Leggi su sportface

Ruud Gullit dice la sua sulla scelta di Ronald Koeman di lasciare la guida dell’Olanda per andare al Barcellona. Le sue parole. «Nel suo contratto con la nazionale olandese c’era una clausola che gli ...

