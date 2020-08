Psg, Verratti: “Voglio esserci in finale di Champions. Chiedo più rispetto per la Ligue 1” (Di venerdì 21 agosto 2020) Manca poco, poi sarà la prima finale di Champions League della storia del Paris Saint-Germain. Lo sa bene Marco Verratti, centrocampista dei francesi, che proverà il recupero per essere della partita domenica sera. Intervenuto in conferenza stampa, come riportato da Sky, il giocatore italiano ha fatto il punto sul momento dei suoi parlando anche della Ligue 1.Verratti: "Vogliamo vincere la Champions. Voglio esserci in finale"caption id="attachment 1008891" align="alignnone" width="585" Psg (Getty Images)/caption"Non mi sono mai pentito della mia scelta di venire qui al Psg", ha detto Verratti sul suo approdo in Francia nel 2012 dal Pescara. "Ho sempre potuto allenarmi e confrontarmi con grandissimi giocatori, disputare la ... Leggi su itasportpress

