Pisciotta, nessun contagio ulteriore dopo la badante ucraina (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Tutti i tamponi effettuati ieri mattina alle persone venute a contatto con la signora rientrata dall’ucraina sono risultati negativi”. A darne notizia è stato, nella tarda serata di ieri, con una nota, il sindaco Ettore Liguori che ha fatto riferimento ad un elemento di assoluta tranquillità che assicura serenità ai cittadini, ma anche ai turisti per la permanenza nel nostro Comune. Il primo cittadino ha, naturalmente, rinnovato il suo invito a fare attenzione: “Continuiamo ad essere responsabili nei nostri comportamenti, rispettando le regole fissate, e vivremo un’estate che potrà ancora durare ancora a lungo”. La donna contagiata, proveniente dall’ucraina e domiciliata a Caprioli, assiste una persona anziana, ed era stata posta ... Leggi su anteprima24

