Paura in Costiera, barca affonda: in sette si salvano lanciandosi in mare (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMassa Lubrense (Na) – La barca sta per affondare, sette persone si lanciano in mare per salvarsi. E’ accaduto nella giornata di oggi in Costiera sorrentina. L’imbarcazione di 7 metri, partita dal porto di Marina di Cassano a Piano di Sorrento, è repentinamente affondata nella zona di Massa Lubrense. La causa è da ricollegarsi al problema di imbarco d’acqua, consumato in pochi minuti, i necessari, tuttavia, per mettere in salvo gli occupanti della barca che si sono tuffati nelle acque della Costiera e a nuoto hanno raggiunto la riva. L’Sos è stato anche registrato dal personale dell`Area marina protetta di Punta Campanella che si trovava nella zona. A loro ... Leggi su anteprima24

